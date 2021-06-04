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04 Haz 2021 - 17:15- Eğitim G: 04 Haz 2021 - 17:21

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

223 öğretim üyesinin alınacağı açıklanan ilanın başvuruları 15 gün sürecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# Öğretim üyesi alımı

04 Haz 2021 - 17:15 Malatya- Eğitim

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