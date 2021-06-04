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04 Haz 2021 - 17:13- Spor G: 04 Haz 2021 - 17:16

HIRVAT OYUNCU MALATYA’YA GELİYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Efes Basketbol Takımının başarılı oyuncusu Hırvat, Nam-ı Diğer Malatyalı Krunoslav Simon ile görüşerek, Malatya’ya davet etti
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Geçtiğimiz günlerde Turkish Airlines Euroleague finalinde İspanya’nın Barcelona takımını mağlup edip şampiyon olan Anadolu Efes’in başarılı 44 forma numaralı oyuncusu Krunoslav Simon, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü. Takımında giydiği 44 numaralı formasından dolayı daha önceki röportajlarında kendisini ‘Malatyalı’ Simon olarak tanıdıklarını söyleyen başarılı Hırvat Basketbolcu, bundan dolayı Malatya sevgisinin kendisinde olduğunu ifade etmişti.


HEMŞERİMİZ SİMON’NU MALATYA’DA AĞIRLAYACAĞIZ


Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu KrunoslavSimon ile görüşen Başkan Gürkan, Simon’u hemşerileriyle bir araya gelmesi için Malatya’ya davet etti. Başkan Gürkan görüşmede, 

Biz Simonu Malatyalı olarak biliyoruz. 44 numaralı formasıyla sahaya çıktığında Malatyalıların hepsi heyecanla maçları izliyorlar. Ayrıca Simon’un bir sözü vardı. Şampiyon olunduğunda takımla birlikte Malatya’ya gelme sözü vardı. Biz Simon’u takım arkadaşları, antrenörleri ve yönetim kadrosuyla birlikte Malatya’da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Simon’a hemşerimiz olarak hemşerilik beratımızı da takdim etmek istiyoruz

 ifadelerini kullandı.


‘MALATYALI’ DİYE HİTAP EDİLMESİ BENİ MUTLU EDİYOR


Malatya’ya önümüzdeki günlerde geleceğini söyleyen Krunoslav Simon ise, 

Sezondan sonra Malatya’ya gelmek istiyorum. Sezon biter bitmez bizler Malatya’da olmak istiyoruz. Şuanda Türkiye’de final serimizin maçları devam ediyor. 12 Haziran’da eğer bir sıkıntı olmazsa Malatya’da olabiliriz. Taraftarlarımızın ve bizleri takip edenlerin bana ‘Malatyalı’ diye hitap etmesi beni çok mutlu ediyor. Buda benim taraftarlarımızla bağımı kuvvetlendiriyor. Malatya’dan ayrıca birçok hediyede alıyorum. Malatyalılarda beni hemşerileri olarak görüyorlar. Bu nedenle Malatya’ya gidip Malatya’da vakit geçirmek istiyorum. En yakın zamanda bir aksilik olmazsa Malatya’da olacağım. Başkanımızın daveti ve güzel sözleri için kendisine teşekkür ediyorum

dedi.

(BÜLTEN)

04 Haz 2021 - 17:13 Malatya- Spor

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