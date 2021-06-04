Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda yeni sezon harcama limitleri, yabancı kuralı, yayıncı kuruluş ile ilgili ödemeler ve rezerv lig ile ilgili görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu'nu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolundaki her türlü sorunların tartışıldığı ve birçok kararın buradan çıktığını belirterek,

Bugün toplantılardan birini gerçekleştirdik. Konulardan en önemlisi bizim onayımız alınmadan yapılan açıklama. 6, 8 ve 14 ile yabancı sınırlandırılması, sahada 8 futbolcunun oynaması şeklinde. Ligden düşme ve katılacak takımların sayısından dolayı toplantı yaptık. Pazartesi saat 14.00’te toplantı yaparak kendilerine görüşlerimizi ileteceğiz. Bizi dinleyeceklerini, kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz. Türk futbol takımlarına verilen bir uygulama ve limitler var. Bunlar çerçevesinde yüzde 15 ve 30’luk süreçleri geride bıraktık, Israrcı olduğumuz konu vardı. Geçen seneden kaybettiğimiz ülke puanı ve bu sene Avrupa’da yarışacak takımların ülke puanına katkı sağlaması için daha başarılı bir süreç yaşaması gerekiyor, marka limiti adına. Pandemiden dolayı limitlerimizde hoşgörü ile önümüzün açılması ve transferlerin yapılması için talebimizi ilettik ve kurul bizi dinledi. Haklılar, bazılarımız bankalardan kredi alıyor. Almayanlar da zor durumda kalıyor. Bankaların bize verdiği limitler var. Ancak o sene bu sene değil, garip bir sene. Ülke puanı açısından ve pandemiden kaynaklanan nedenlerle kulüplerin yaptığı yüksek kontratlardan mevcut yönetimlerin sorumlu olmadığı kontratlar var. Özetlersek limitlerimizin gevşetilmesi, yabancı sayısında bizim görüşümüz tam alınmamışken açıklanması ve üçüncüsü de küme düşme ile ilgili konu var. Kulüpler Birliği’nin başkan vekilleri olarak son derece huzurlu çalışıyoruz. Hepsi başarılı. Yayıncı kuruluşla ilgili bitmeyen sıkıntılar var. Sürekli indirim ve bize yapılacak ödemelerde indirim talebi zor durumda bırakıyor. Bununla ilgili kararlı olduğumuzu izah ettik ve TFF’ye bildirdik.

dedi.

(İHA)