Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü; Sivas-Divriği Çengelli, Hafik ve Suşehri genel avlaklarında 6 yaban keçisinin avlanmasına neden olan bir ihale açtı.



BU NASIL TURİZM?



Kültürel olarak korunan ve günümüze kadar gelen yaban keçileri bu seferde para hırsına kurban gidiyor. Avcılığın yasallığının olup olmaması hiçbir anlam ifade etmez. Turizm adı altında doğal yaşam ve canlı çeşitliliği büyük bir tehdit altına girmiş bulunuyor. Dağların asıl sahibi olan canlıların yaşam alanlarına girip, onları zevk için avlamaktan başka bir şey değildir. Hayvanların devlet eliyle para karşılığında öldürülmesine müsaade verilmemelidir.

‘Av turizmi’ adı altında para karşılığında yapılan avlanma sonucu yaban hayatı her geçen gün biraz daha tükeniyor. Doğal yaşama saygı duyulmaksızın yapılan avcılık faaliyeti insanın vahşi, korkunç yönünü bir kez daha ortaya koyuyor. Oysaki yaban hayatına yönelik avcılık faaliyetinin kabul edilebilir hiçbir yönü yok aslında.



BAKANLIĞIN BUNA ‘DUR’ DEMESİ LAZIM



Daha öncede skandal ihalelerle gündeme gelen bakanlık bunlara bir yenisini daha da ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı şekilde geçen yıl Tunceli’de 17 dağ keçisi için ihale açmış ve akabinde gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal ettiğini duyurmuştu. Hızını alamayan Bakanlık, bir skandal ihaleye daha imza atıyor.

22 Haziran’da Battalgazi’de yapılacak olan ihale için bakanlığın belirlediği tutar ise 104 bin 800 lira.