Mahkemeden satılık bahçe

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya Doğanşehir'de 5000 m2 sulu tarla mahkemeden satılıktır'' ifadeleri yer aldı.

Açık arttırma suretiyle yapılacak olan ihalenin ilk günü 14 Temmuz olduğu belirtildi. Söz konusu tarlanın tahmini bedeli ise 63.600 lira...

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