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04 Haz 2021 - 11:05- Spor G: 04 Haz 2021 - 11:10

Levent Vadisi’nde Yarış Heyecanı!

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 'Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası' yarışı için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Milli takım düzeyinde 9 farklı kategoride 40 ilden 250 sporcunun katılması beklenen yarışlarda dereceye girenlere ödül verilecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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5-6 Haziran’da Akçadağ’da düzenlenecek olan 'Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası' Türkiye'nin dört bir yanından 250 dolayında profesyonel yarışçının katılması bekleniyor. Parkur Koordinatörü İbrahim Asiltürk yaptığı açıklamada, 

Federasyon tarafından görevlendirilen yetkililer Malatya’ya geldi. Yarış alanında son dokunuşlar ve rötuşlar yapılıyor. Orta zorluk seviyesinde toplam 3200 metre uzunluğunda bir parkur alanımız var. Son aldığımız yarışmacı katılım sayısı 200 dolayında. Bu rakamın yarış gününe kadar 250’yi aşmasını bekliyoruz. İnşallah 40 ilden sporcuyu Malatya’da ağırlayacağız

dedi.


HEDEF ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMAK


Yarınki yarışın gelecek yıllarda düzenlemeyi planladıkları yarışlar için prova niteliği taşıyacağını dile getiren Asiltürk, 

Milli takım düzeyinde yarışmacılar 15-17, 17-18, 19-29, 30-39, 40 ve üzeri 9 farklı kategoride kozlarını paylaşacak. İl dışından yarışmaya katılacak olan sporcular Akçadağ Fen Lisesi Pansiyonu’nda ücretsiz konaklayabilecek. Sporcuların konaklama ve gıda ihtiyaçlarını ana sponsor Akçadağ Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu yarışın önümüzdeki yıllarda uluslararası bir hal alması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ile iletişime geçeceğiz. Amacımız Malatya’ya bu organizasyonu kazandırmak. Hafta sonu düzenlenecek olan bu etkinlik aynı zamanda gelecek yılki etkinliklerin provası niteliğinde olacak

diye konuştu.


ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK


Organizasyonun içeriğini de paylaşan İbrahim Asiltürk,

Cumartesi günü saat 14.00’de kayıtlar başlayacak ve saat 17.00’de bitecek. Sonrasında teknik toplantımızı yapacağız. Sonrasında katılımcılara yemek ikram edilecek. Yarışma alanında çadırlarında kalmak isteyenler çadırlarında kalabilecek. Pansiyonda kalmak isteyenler ise pansiyona yerleştirilecek. Pazar günü sabah 10.00’da yarışmanın startını vereceğiz. Sonrasındaki ikinci yarış saat 12.00 ve üçüncü yarış saat 14.00’de başlayacak. Yarışlar saat 16.00’da sona erecek. Ardından dereceye girenlerin ödülleri takdim edilecek. İnşallah sonrasında herkesi geldikleri gibi sorunsuz şekilde yolcu edeceğiz

şeklinde konuştu.

# bisiklet, malatya

04 Haz 2021 - 11:05 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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