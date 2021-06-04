04 Haz 2021 - 10:57- Gündem

“VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Adana Karataş Belediyesi yurt dışına mehteran takımı gönderiyor. 2019’da 30 kişi gidiyor, 10 kişi dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Ama burada komik olan şey Karataş Belediyesi’nin mehteran takımı yok” dedi.