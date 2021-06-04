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04 Haz 2021 - 10:57- Gündem G: 04 Haz 2021 - 11:04

“VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Adana Karataş Belediyesi yurt dışına mehteran takımı gönderiyor. 2019’da 30 kişi gidiyor, 10 kişi dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Ama burada komik olan şey Karataş Belediyesi’nin mehteran takımı yok” dedi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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 “Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor” diyen Ağbaba, 

8 Nisan’da Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde başlayan VIP insan kaçakçılığının bir ucu da Adana Karataş Belediyesi’ne ulaşmış durumda

 ifadelerini kullandı.

“HAYALİ İNSAN İHRACATIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Ağbaba, şunları söyledi: 

Adana Karataş Belediyesi’nin bir mehter ya da halk oyunları ekibi olmamasına rağmen 26 Eylül 2019’da yurt dışına mehteran takımı gönderiyorlar. 30 kişi gidiyor, 10 dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Ama buradan komik olan; Adana Karataş Belediyesi’nin mehteran takımı yok. Tam bir hayali insan ihracatıyla karşı karşıyayız. Maalesef İçişleri Bakanlığı tedbir almıyor, bunu yapanların yüzü de kızarmıyor. İçişleri Bakanlığı maalesef körleri ve sağırları oynuyor. Dünyada ortaya çıkan bu büyük rezalete karşı ülkeler tedbir aldı, tek duymayan ve görmeyen İçişleri Bakanlığı. Almanya, gri ve yeşil pasaportlara kısıt getirdi, maalesef İçişleri Bakanlığı hiçbir şey yapmadı. AKP’li ve MHP’li belediyeler ki Adana Karataş Belediyesi MHP’li ortaya çıkan bu büyük insan kaçakçılığı ve büyük rezaleti İçişleri Bakanlığı duymazdan, görmezden geliyor. İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 
Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor. Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına "mehteran takımı" olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor. Eskiden hayali ihracat vardı, şimdi hayali insan ihracatı var

paylaşımını yaptı.

# İnsan kaçakçılığı, veli ağbaba, chp
# YEŞİLYURT BELEDİYESİ SKANDAL İDDİA İLE İLİŞKİLİ:
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04 Haz 2021 - 10:57 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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