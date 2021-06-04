“Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor” diyen Ağbaba,
8 Nisan’da Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde başlayan VIP insan kaçakçılığının bir ucu da Adana Karataş Belediyesi’ne ulaşmış durumda
ifadelerini kullandı.
“HAYALİ İNSAN İHRACATIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”
Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Ağbaba, şunları söyledi:
Adana Karataş Belediyesi’nin bir mehter ya da halk oyunları ekibi olmamasına rağmen 26 Eylül 2019’da yurt dışına mehteran takımı gönderiyorlar. 30 kişi gidiyor, 10 dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Ama buradan komik olan; Adana Karataş Belediyesi’nin mehteran takımı yok. Tam bir hayali insan ihracatıyla karşı karşıyayız. Maalesef İçişleri Bakanlığı tedbir almıyor, bunu yapanların yüzü de kızarmıyor. İçişleri Bakanlığı maalesef körleri ve sağırları oynuyor. Dünyada ortaya çıkan bu büyük rezalete karşı ülkeler tedbir aldı, tek duymayan ve görmeyen İçişleri Bakanlığı. Almanya, gri ve yeşil pasaportlara kısıt getirdi, maalesef İçişleri Bakanlığı hiçbir şey yapmadı. AKP’li ve MHP’li belediyeler ki Adana Karataş Belediyesi MHP’li ortaya çıkan bu büyük insan kaçakçılığı ve büyük rezaleti İçişleri Bakanlığı duymazdan, görmezden geliyor. İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.
Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise
Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor. Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına "mehteran takımı" olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor. Eskiden hayali ihracat vardı, şimdi hayali insan ihracatı var
paylaşımını yaptı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.