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04 Haz 2021 - 10:51- Siyaset G: 04 Haz 2021 - 10:57

Valilikten seçim uyarısı!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17 Mart tarihli ve 127 sayılı kararı gereğince; 6 Haziran Pazar günü 11 mahallede muhtarlık ve 1 mahallede ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.
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Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Arguvan-Ermişli, Gökağaç ve Narmikan Mahalleleri; Arapgir-Paçalı Mahallesi; Battalgazi-Hisartepe; Doğanşehir-Doğu ve Yuvalı Mahalleleri; Pütürge-Bakırköy, Deredüzü ve Yandere Mahalleleri; Yeşilyurt Özal Mahallesi’nde muhtarlık, Arapgir-Pirali Mahallesi’nde ise ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılacağı bildirildi.

 

Valiliğin açıklaması şöyle: “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2021 tarihli ve 2021/37 sayılı kararına istinaden; İlimizde muhtar veya ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılacağı yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla;

Seçimlerde görev alacak kişiler, seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,

Oy kullanacak seçmenler ise seçmen kâğıtlarını ibraz etmeleri,

İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergâh ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır.

Karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecektir.”

(Bülten)

04 Haz 2021 - 10:51 Malatya- Siyaset

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