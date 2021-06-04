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04 Haz 2021 - 10:19- Spor G: 04 Haz 2021 - 10:23

YMS UÇAKLARI İNDİRMEYE HAZIRLANIYOR!

Süper Lig’de yeni sezonda alternatifli ve güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Yeni Malatyaspor’da transfer görüşmeleri sürüyor. Tetteh ve Kamara’ya teklifini sunan sarı kırmzılılar, ileri uç oyuncusu Famara Diedhiou’yu da görüşmek için İstanbul’a davet etti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor yönetimi iç ve dış transferde birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı kulüpte kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh’in bonservisini almak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. Piyasa değeri 2 milyon 300 bin Euro olan Ganalı oyuncu için Çek kulübüyle görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor kurmaylarının pazarlıkta son aşamaya geldikleri ifade edildi. İki sezon önce Fulham’dan yarım sezonluk kiralandıktan sonra eski takımına geri dönen Aboubakar Kamara’yı yeniden transfer listesine alan Yeni Malatyaspor, bu sezon Fransız ekibi Dijon'da top koşturan Fransız oyuncu için teklifte bulundu. İngiliz Kulübü Fulham ile olan sözleşmesi sona eren Kamara’nın bonservisini elinde bulundurması transferi gerçekleşmesinde Yeni Malatyaspor’un elini güçlendiriyor.


SOL BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI


Önceki iki sezonda uygulanan yanlış transfer politikalarını bu sezon tekrar etmemek için yoğun mesai harcayan Yeni Malatyaspor’da yönetim İstanbul’a adeta kamp kurdu. Başkan Adil Gevrek’in ofisinde sürdürülen görüşmelerde birçok futbolcunun ismi transfer masasında duruyor. O listede Galatasaray Kulübü’nden 2 ismin ve Gaziantep Futbol Kulübü’nden ayrılan Güray Vural bulunurken, Bristol City’de top koşturan Senegalli oyuncu Famara Diedhiou’da yer alıyor. Menajeri aracılığıyla bu futbolcuya haber gönderilirken Famara’nın Yeni Malatyaspor’un daveti üzerine haftaya Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Galatasaray’ın Karım Hafez ile ilgilenmesi üzerine sol bek arayışlarına da başlayan Yeni Malatyaspor kurmayları Trabzonspor’lu sol bek Marlon Rodrigues Xavier için girşimde bulunacak.

# süper lig, yeni malatyaspor, adil gevrek, kamara

04 Haz 2021 - 10:19 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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