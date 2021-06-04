ABDULSAMED İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE!

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’un genç file bekçisi Abdulsamed Damlu’yu transfer etmek için harekete geçti. Siyah beyazlılar genç kalecisi Ersin Destanoğlu’na Fransa’nın Nice kulübünden ciddi teklif gelmesi sonrası kaleci transferinde iç piyasaya yöneldi. Ersin’in Nice kulübüne transfer olması halinde birinci kaleci olarak Başakşehir’li Mert Günok’u listesine alan Beşiktaş’ın, yedek kaleci noktasında Sergen Yalçın’ın eski talebesi Yeni Malatyaspor’un gelecek vaat eden file bekçisi Abdulsamed Damlu’yu ikinci kaleci olarak düşündüğü öğrenildi.



KALEDE GÜVEN VERİYOR



Beşiktaş yönetimine sunulan raporda Yalçın’ın bu transferin gerçekleşmesine onay verdiği konuşulurken, gözler Yeni Malatyaspor yönetiminin kaleci Abdulsamed Damlu’nun transferine izin verip vermeyeceğine çevrildi. Malatya ekibinin alt yapısından yetişen Abdulsamed Damlu 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de ilk kez forma giydiği Antalyaspor maçında taraftarın ve teknik heyetin güvenini kazanmıştı. Ligde bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk onbirde çıkan 22 yaşındaki file bekçisi kış aylarında Ümit Milli Takımı kamp kadrosunda da yer aldı. Kaleci Ertaç Özbir’in yokluğunda kalede güven veren Abdulsamed Damlu’nun Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, genç kalecinin transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 700 bin Euro olarak gösteriliyor.