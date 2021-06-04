KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI

Yeşilyurt Belediye Meclisinde, belediyenin kırtasiye işlerini yapan kitapevinin sahibinin Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a olan yakınlığı, Yeşilyurt’a bağlı Gedik Mahallesi’ne İŞGEM tarafından yapılan 110 adet villa ve Eski Basın Müdürü İsa Yumuk’ un attığı “İt ürür, kervan yürür” tweeti, konuları meclis gündeminde hararetli dakikaların yaşanmasına neden olmuştu. Bu konularla ilgili CHP’li üyeler Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a birçok soru sorarak, yazılı veya sözlü olarak yanıt istemişti. Mayıs ayında yöneltilen sorulara Haziran ayı Meclis Toplantısında cevap geldi.

Gündemi meşgul eden konular arasında yer alan kitapevinden belediyeye bağlı Millet Kıraathanesine kitap alınması ve bu kitapevi sahibinin de Mehmet Çınar’ın akraba olduğu iddiası doğrulandı. Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamada kitapevi sahibinin Çınar’ın 3. dereceden akrabası olduğu belirtildi.



KİTAPEVİ SAHİBİ BAŞKANA 3.DERECEDEN HISIM



Geçtiğimiz ay Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantısında gündeme gelen konulardan biri de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yakın akrabalarından Belediyeye bağlı Millet kıraathanesine kitap alması konusu gündemde yerini korumuştu. Bu duruma karışışında CHP’li üyeler Başkan Çınar’a 4 sorudan oluşan bir yönerge sunmuşlardı. Soruları dinleyen Çınar, yazılı olarak cevap vereceğini söylemişti. Aradan bir ay geçtikten sonra yazılı olarak cevap veren Yeşilyurt Belediyesi sorulan soruları şu şekilde cevapladı:

Soru: “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Millet Kıraathanesi için doğrudan temin yoluyla bazı firmalardan kitaplar aldığı doğru mudur?”

Cevap: “Belediyemizce Millet Kıraathanesi için bazı firmalardan doğrudan temin yöntemi ile kitaplar alındığı doğrudur.”

Soru: “Bu firmalardan bir tanesi Nida Kitabevi midir?”

Cevap: “İlimizin ilk Millet Kıraathanesi olarak ilçemizde, belediyemiz uhdesinde açılan Millet Kıraathanesi, belediyemiz bünyesinde yer alan semt konakları, kitap kafeler ve belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere kitap, kırtasiye alımları yıllar itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince belirlenen yöntemler ile pek çok kez satın alınmıştır. Satın alma işlemleri gerçekleştirilirken ilimizde bu alanda faaliyet gösteren hemen her firmadan fiyat teklifi alınmış ve her firmaya temas edilmiştir. Zira, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5.maddesi uyarınca idareler “saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaymakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” İlkesi gözetilerek satın alma süreçleri işletilmektedir. Bu veriler ışığında; 2018 yılında ilimizin ilk Millet Kıraathanesi olarak faaliyete giren ve çok hızlı bir şekilde açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi için yapılan tüm alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi uyarınca yapılmıştır. Bu bağlamda Millet Kıraathanesi için yapılan birçok alımdan bir tanesi de en avantajlı fiyat teklifine sahip olması hasebiyle Nida Kitabevidir. Söz konusu kitabevinden 2018 yılında sadece Millet Kıraathanesi için alım yapılmıştır. Satın alma süreci işletilirken kanunun çizdiği çerçevede hareket edilmiş ve söz konusu alım için 3 firmadan satın alma görevlilerince fiyat teklifi alınmış bu fiyat tekliflerinden en avantajlısının Nida Kitabevine ait olduğu yine yetkililerce tutanak altına alınmıştır.”



Soru: “Nida Kitabevinin sahibi ile başkanın akrabalık ilişkisi nedir?”



Cevap: “Kitabevi sahibi belediye başkanının 3.derece hısımlığı söz konusudur.”



Soru: “Bu firmadan başka zamanlarda da benzer şekilde alımlar yapılmış mıdır?”



Cevap: “Bu firmadan dan Millet Kıraathanesi için yapılan kitap alımları dışında herhangi bir alım yapılmamıştır.”



YEŞİLYURT GEDİK MAHALLESİ’NE YAPILAN VİLLALAR



Mayıs ayı gündeminde yerini koruyan bir diğer soru yönergesi ise Gedik Mahallesi’ne yapılan 110 adet villa ile ilgiliydi. Günnur Tabel, yapılan villaların tahsisi konusunda Belediye Başkanı Çınar’a 4 soru daha sordu. Tabel, “Sosyal belediyecilik anlayışında lüks konut yapımı söz konusu olamaz, ancak ve ancak vatandaşın kullanımı ve ihtiyacı olan sosyal konutlar yapılabilir. Bilindiği üzere Yeşilyurt Belediyesi Malatya Gedik Mahallesinde 110 adet villa ve buna ek destek yaptılar, alt yapı ve çevre düzenlemesi yapmaya karar vermiştir. Bu işin ihalesini alan şirket batınca da inşaat Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılmaya devam edilmiştir” diyerek Mehmet Çınar’ a şu soruları sormuştu:



1.“Bu konutlar hangi kriterlere göre kimlere tahsis edilmiştir, bu isimleri açıklar mısınız?”

2. “Bu konutlar kaça mal edilmiştir?”

3. “Her bir konutun satış fiyatı ne kadardır? Belediyenin burada bir kaybı söz konusu mudur?”

4. “İnşaat sürecinde hakedişleri imzalamayan mühendisler işten çıkarılmış mıdır ve kaç kişidir?”



Mayıs ayında yönerge olarak sorulan sorulara Haziran ayı Meclis Toplantısında yazılı olarak cevap geldi. Belediyenin verdiği cevapta,

“Yeşilyurt Belediyesinin iştiralarından Yeşilyurt İnşaat'ın 2017 yılında ihale edip, yapımına müteahhit firmayla başladığımız 110 adet villa konsepti tarzında yaptığımız konutların satışını 2018 yılında tüm Malatya halkına billboard ve televizyon reklamları yaparak duyurduk. Yeşilyurt İnşaat olarak satışların kamu yararını gözeterek ve şeffaf olması adına satıştan önce müşterilerimizden ön talep formu topladık. Toplanan ön talep formlarından hiçbir ayrım yapmadan şirketimizin menfaati doğrultusunda hazırlanan ödeme planlarını müşterilerimizin bilgisine sunduk. Kabul eden müşterilerimizle 2018 yılında ki hazırlanan projede villa satış sözleşmesi ile satışlarımızı gerçekleştirdik. Müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin saklanması konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dayanarak hiçbir mecrada müşterilerimize ait bilgi ve fiyat konusu paylaşılamamaktadır. 2019 yılında ihalede anlaşılan firma tasfiye yasasından yararlanmak isteyince gerekli yasal mevzuat uygulanarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Başka firmalarla tekrar aynı sorunlar yaşanmaması için Yeşilyurt İnşaat firması olarak inşaatın yapımına devam etmekteyiz.”

-“Bir kısım çalışanların 'İş görme borcuna aykırı hareket etmeleri' nedeniyle iş akitleri 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında feshedilmiştir.”

-“Şu ana kadar Yeşil Yaka Villa projesinin yüzde 70'ni bitirmiş bulunmaktayız. Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden olan Yeşilyurt İnşaat olarak, şeffaf belediyecilik anlayışıyla müşterilerimize şu ana kadar beş projede toplam 253 adet konut teslim etmiş bulunmaktayız.”

-“Serkan Çınar 'ın Yeşilyurt İŞGEM Şirketi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.”

-“Yeşilyurt İŞGEM Şirketi yüzde yüz Yeşilyurt Belediye şirketidir. Yeşilyurt İŞGEM 2286 ihale kanunu kapsamında aldığı arsaları, faaliyetlerinde şirket menfaatlerini düşünerek değerlendirmiştir” bilgileri yer aldı.

NE OLMUŞTU?



Yeşilyurt Meclisinde konuşulan İŞGEM tarafından inşa edilen 110 adet villa ile ilgili CHP’ li Üyeler, belediyeler tarafından lüks konut yapımının söz konusu olamayacağını dile getirerek bu durumun Sosyal Belediyecilik anlayışına ters düştüğünü ifade etmişlerdi. Bu ifadelerin ardından Belediye Başkanı Çınar ve CHP Grup Sözcüsü Tabel’in arasında iki bir diyalog geçmişti. Mecliste geçen konuşma ise şöyleydi:

Mehmet Çınar, “Konutlar kimseye tahsis edilmedi. Bizden önceki yönetimle ihale edilen bir ihale biz de o ihalenin devamını getiriyoruz”.

Tabel, “Siz o zaman başkan yardımcısıydınız, ben yine meclis üyesiydim. O zaman ki başkana da sordum, hangi kriterlere göre vereceksiniz dedim. Dedi ki kura ile verilecek ama kura yapılmadı. Buralar belli insanlara verildi. Ve şimdi oraları 300-600 bin arasında sattınız. Şimdi onlar 2-2,5 milyon üzerinde satılıyor. Belediye bunu kaça mal etti, kaç lira zarar etti? Bunları öğrenmek istiyorum.”

Belediye Başkanı Çınar, “Belediyemizin şirketi, kanunen denetleniyor. Herhangi bir zararı da söz konusu değil.”

Günnur Tabel, “Olur mu, 300-600 bin olan yer, şimdi onlar 2-2,5 milyon ve müteahhitte battı, gitti.”

Başkan Çınar, “Vatandaş, altınını dövizini, parasını bozdurup yatırım yapmışsa biz vatandaşın parası niye değer kazandığını ve kaybettiğini sorgulayamayız.”

Meclis Üyesi Tabel, “Buraları hangi bürokratlara, hangi milletvekillerine verdiniz? Onları öğrenmek istiyorum.”

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ticari olarak şirketin kendi içinde standartları vardır. O standartlar çerçevesinde o kurallara uyanlara verildi.”

CHP Grup Sözcüsü Tabel, “Onların isimlerini öğrenelim.”

Mehmet Çınar, “Bir şirketin ticari sırları ile ilgili bilgi vermek durumunda değilim. Kim almışsa orada kayıtları vardır.”



GEREKLİ UYARI YAPILMIŞ!



13 Nisan tarihinde, Belediye personeli İsa Yumuk’ un “Yiğit ölür şan yürür, Dalda su damarda kan yürür, İnandığın yolda engel tanıma, İt ürür kervan yürür” tweeti de mecliste tartışma konuşu olmuştu. Bu tweet ile ilgili Yeşilyurt Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu tweet her ne kadar kişisel hesaptan paylaşılmışsa da yapılan değerlendirme neticesinde ilgili personele gerekli uyarı yapılmıştır.”