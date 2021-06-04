Kahvehaneler açıldı ama yüzleri yine gülmedi

Normalleşme sürecinde kahvehanelerde oyun oynanıp oynanmayacağı merak konusuydu. Bakanlığında açıkladığı genelgede, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kâğıt-okey, tavla dâhil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırıldı.

Kahvehanelerde oyun oynanmaması kararı kahvehane işletmecilerini memnun etmedi. Konuyla alakalı konuşan Esnaf İlhan Boyacı,

Oyun olmayınca maalesef kahvelerde de iş olmuyor. İnanın açılmasaydı bundan daha iyiydi. Çünkü oyun yok, oyun olmadığı zamanda vatandaşlar kahveye gelmek istemiyor, o nedenle iş yapamıyoruz. Bu sadece burası için değil tüm kahvehaneler için geçerli bir durum, ama oyun serbest olduğu zaman gelip oyun oynuyorlar. 15 ay boyunca kapalı kaldık. 5 bin TL hibe veriliyor, ona da şart koymuşlar şartlara göre maliyete emlak borcun olmayacak ki sana o parayı versinler. Yani dedikleri parayı da öyle direkt olarak vermiyorlar

dedi.



“HİBEDEN YARARLANAMIYORUZ”



14 ay boyunca dükkânı kapalı olmasına rağmen maliyeye borcu çıktığını ve bu nedenle verilen hibe desteğinden yaralanamadığını ifade eden Boyacı,

14 ay boyunca kapalı olmamamıza rağmen 3 bin 685 TL KDV parası borcumuz gözüküyor. Bu borç gözüktüğü için hibeden de yararlanamıyoruz. Bu süreçte 14 ay kapalı olmamıza rağmen o yüzden paradan da faydalanamadık. Şu anda bu borçları erteledik ama eninde sonunda ödenecek

ifadelerini kullandı.



“EŞE DOSTA BORÇLANDIK”



“Bu süreçte geçinebilmek için sağdan soldan eşten dosttan borç para alarak geçimim sağlamaya çalıştım” diyen Esnaf Boyacı,

Başka gelirim yok ki sadece kahvelerden gelirimiz var, o da şimdi iş yapamadığı için sağdan soldan borç para alıp geçinmeye çalıştık. Yani hem dükkân çalışmadığı için zarar ettik hem de eşe dosta borçlandık. 16 ay da 160 bin TL kaybımız var. Bir de yanımızda 4 kişi çalışıyordu. Onların ailelerini de hesapladığınız zaman meydana 40 kişi çıkıyor. Sadece bu rakam bizim yerimizde başka kahvehaneleri de düşünün yani hem onlar hem de biz perişan olduk

diye konuştu.

İş yapamadıklarından dolayı malzeme almakta zorluk çektiğini belirten Boyacı,

Malzeme alamıyoruz, içeceklerimiz eskisi kadar yok, soğuk içecek, meşrubat bunları alıp bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz ama oyun olmadığı için iş olmuyor. Günde en fazla 20-30 tane bardak çay sata biliyorum, bu da 30-45 TL’ye tekabül ediyor. Fakat dükkânı açtığınız anda buranın 150 TL gideri oluyor. Bunun elektriği, suyu, şekeri, tüpü var. Yani şu an bir karımız yok hep zarar, dükkânı zararına açıyoruz

söylemlerini kullandı.



“VİRÜS SADECE KAHVELERDE Mİ BULAŞIYORMUŞ?”



Yetkililere seslene İlhan Boyacı,

Ben yetkililerden şunu öğrenmek istiyorum, 15 ay boyunca kahvehaneler açık değildi ama virüs yine arttı. Yani bu virüs sadece kahvelerde mi bulaşıyormuş? Kahvecileri dışlıyorlar mı? Kahvecilerle anlaşamadıkları nokta nedir? Neredeyse 14 milyon insan kahvelerden ekmek yiyor. Yoksa kahvecileri gözden mi çıkardılar?

dedi.