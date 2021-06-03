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03 Haz 2021 - 16:53- Gündem G: 03 Haz 2021 - 17:11

Hayvan yetiştiricilerinin sulak ihtiyaçları giderilecek

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, önümüzdeki süreçte dağıtılacak olan sıvatlarla hayvan yetiştiricilerinin hayvan sulağı sorununun çözüleceğini söyledi.
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Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde bilgilendirme mera ıslah projesi kapsamında beton sıvat sulak ve galvanizli saç sulaklar ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Arı, yetiştiriciler, muhtarlar ve ilçe temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın,

Bu gün burada toplanmamızın asıl amacı burada Malatya’yla ilgili projemiz hayata geçti. Bu projemiz yıllardır yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin onlarca dilekçe verdiği yaylalarındaki temel ihtiyaçlarının giderilmesi sulak, tuzlak ve gölgelik bunlarla ilgili. Bu projede öncelikli olarak acil olan beton sıvatlar ve saçtan yapılan sıvatların dağıtılmasıyla ilgili. Bunların bir an önce hazırlanması ve yetiştiricilere teslim edilmesiyle ilgili. Burada asıl amacımız yetiştiricilerimizin özellikle galvanizli saçlara küçük bir katkı sunarak bunları alıp direk kullanabilmeleri ve aracıyla su olan yere taşıyabilmeleri. Diğeriyse yine geçmişte dağıttığımız ve yine ortak noktalarda kullanılacak olan beton sıvatlarımız. Bunlarla ilgili toplantımızı yaptık. Taleplerimizi topluyoruz. Yaklaşık 1 hafta içerisinde de bu talepleri toparladıktan sonra geçmişteki taleplerle birlikte yetiştiricilerimize yaylalarında, meralarında, ilçelerinde bunları teslim etmeye başlayacağız. Burada projemize destek olan Tarım Bakanımıza, emeği geçen bürokratlarımıza, tarım il müdürümüze ve ekine teşekkür ediyoruz. Burada acil olan yer neresi varsa muhakkak bizle müracaat etmelerini sağlayın. Bunları bizlere talep şeklinde veya tarım ilçe müdürlüklerine bir an önce yapsınlar. İnşallah bunları bir an önce dağıtalım. Bu sıvatlarla ilgili sorunlarımızı çözelim

diye konuştu.(İHA)
# hayvan, koyun, Keçi, mera, yem

03 Haz 2021 - 16:53 Malatya- Gündem

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