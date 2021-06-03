Doğanşehir’de PKK/KCK operasyonu!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri istihbari çalışma yürüttü. Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu, 1 adet PKK/KCK terör örgütünün propaganda videolarının bulunduğu flaş bellek, 1 adet mahkeme kararı ile yasaklanmış yayın, stecker ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)