Çekirdekten 4,5 milyon dolarlık gelir

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde eden kentte, kayısının birçok alanda değerlendirilen çekirdeğinin de tescillenmesi olumlu sonuçlar verdi.
Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna yakınını barındıran Malatya’dan ocak-mayıs dönemimde 4 milyon 400 bir dolar karşılığı bir milyon 672 bin kilogram kayısı çekirdeği ihraç edildi.
5 aylık dilimde kayısı çekirdeğindeki ihracat rakamları şöyle oluştu:
Ocak 395 bin kilogram kayısı çekirdeği-990 bin dolar
Şubat 270 bin kilogram kayısı çekirdeği-802 bin dolar
Mart 276 bin kilogram kayısı çekirdeği-643 bin dolar
Nisan 315 bin kilogram kayısı çekirdeği-788 bin dolar
Mayıs 415 bin kilogram kayısı çekirdeği-bir milyon 175 bin dolar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.