Çekirdekten 4,5 milyon dolarlık gelir

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde eden kentte, kayısının birçok alanda değerlendirilen çekirdeğinin de tescillenmesi olumlu sonuçlar verdi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna yakınını barındıran Malatya’dan ocak-mayıs dönemimde 4 milyon 400 bir dolar karşılığı bir milyon 672 bin kilogram kayısı çekirdeği ihraç edildi.

5 aylık dilimde kayısı çekirdeğindeki ihracat rakamları şöyle oluştu:

Ocak 395 bin kilogram kayısı çekirdeği-990 bin dolar

Şubat 270 bin kilogram kayısı çekirdeği-802 bin dolar

Mart 276 bin kilogram kayısı çekirdeği-643 bin dolar

Nisan 315 bin kilogram kayısı çekirdeği-788 bin dolar

Mayıs 415 bin kilogram kayısı çekirdeği-bir milyon 175 bin dolar