Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Haz 2021 - 14:33- Kültür & Sanat G: 03 Haz 2021 - 14:37

Çekirdekten 4,5 milyon dolarlık gelir

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli Malatya kayısı çekirdeğinden mayıs ayında bir milyon 157 bin dolar gelir elde edildi.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde eden kentte, kayısının birçok alanda değerlendirilen çekirdeğinin de tescillenmesi olumlu sonuçlar verdi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna yakınını barındıran Malatya’dan ocak-mayıs dönemimde 4 milyon 400 bir dolar karşılığı bir milyon 672 bin kilogram kayısı çekirdeği ihraç edildi.

5 aylık dilimde kayısı çekirdeğindeki ihracat rakamları şöyle oluştu:

Ocak 395 bin kilogram kayısı çekirdeği-990 bin dolar

Şubat 270 bin kilogram kayısı çekirdeği-802 bin dolar

Mart 276 bin kilogram kayısı çekirdeği-643 bin dolar

Nisan 315 bin kilogram kayısı çekirdeği-788 bin dolar

Mayıs 415 bin kilogram kayısı çekirdeği-bir milyon 175 bin dolar
# kayısı çekirdeği

03 Haz 2021 - 14:33 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK mask
PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Tabiat ve gençlik parkı yaptırılacak mask
Tabiat ve gençlik parkı yaptırılacak
“Dans Ruhumu Yansıtıyor” mask
“Dans Ruhumu Yansıtıyor”
Arslantepe’de kazı çalışması yapılacak mı? mask
Arslantepe’de kazı çalışması yapılacak mı?
ANGELA MERKEL’DE KULLANIYOR mask
ANGELA MERKEL’DE KULLANIYOR
Kurduğu sinemayı üç kuşak sürdürdü mask
Kurduğu sinemayı üç kuşak sürdürdü
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YMS'DE TRANSFER HAREKATI mask
YMS'DE TRANSFER HAREKATI
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA mask
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA
Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık! mask
Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık!
“Yeni Malatyaspor’a Çok Şey Borçluyum” mask
“Yeni Malatyaspor’a Çok Şey Borçluyum”
Açıkla Sayın Gevrek! mask
Açıkla Sayın Gevrek!
HADEBE TRANSFERİNDE MUTLU SON mask
HADEBE TRANSFERİNDE MUTLU SON

GALERİ

Hava 44, 928 vaka için havalandı mask
Hava 44, 928 vaka için havalandı
YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI mask
YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI
2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI mask
2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI
“Malatya sanayisinin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz” mask
“Malatya sanayisinin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz”
Yeşilyurt’ta Yeşillendirme Hizmetleri Hız Kazandı mask
Yeşilyurt’ta Yeşillendirme Hizmetleri Hız Kazandı
FKA’dan yeni projeler mask
FKA’dan yeni projeler
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL