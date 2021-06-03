Emniyet Müdürü’nden Eyüp Çınar’a destek

Dağdeviren, Toplum Destekli Polislik personelleri ile birlikte 12 yıl önce bir çocuklarını SMA hastalığından dolayı kaybeden ve Eyüp Çınar’ı da bu hastalıktan dolayı kaybetmek istemeyen Altuntaş ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Daha önce SMA hastalığı nedeniyle bir çocuğunu kaybeden Yıldız Altuntaş, SMA tip 1 teşhisi konulan 5,5 aylık bebeği Eyüp Çınar için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili
Eyüp Çınar’ın kampanyası devam ediyor. Bu hafta 231 bin dolar toparlama hedefimiz var, bunun 61 bin dolarını toparladık. Geri kalan hedefimizi de inşallah tamamlayacağız. İyi ki varsınız ve bizimlesiniz. Arkamızda kocaman bir aile var. Kampanyamız çok iyi gidiyor. Sizlerle bu kampanyayı başarırız
dedi.
Altuntaş, kampanyayı tamamlamak için herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek,
Bu şekilde ilerleyip, kampanyayı bitirmek istiyoruz. Kampanyamız çok güzel gidiyor. Herkese verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler olursanız biz bunu başarırız. Onun için desteklerini bekliyoruz
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.