Emniyet Müdürü’nden Eyüp Çınar’a destek

Dağdeviren, Toplum Destekli Polislik personelleri ile birlikte 12 yıl önce bir çocuklarını SMA hastalığından dolayı kaybeden ve Eyüp Çınar’ı da bu hastalıktan dolayı kaybetmek istemeyen Altuntaş ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha önce SMA hastalığı nedeniyle bir çocuğunu kaybeden Yıldız Altuntaş, SMA tip 1 teşhisi konulan 5,5 aylık bebeği Eyüp Çınar için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili

Eyüp Çınar’ın kampanyası devam ediyor. Bu hafta 231 bin dolar toparlama hedefimiz var, bunun 61 bin dolarını toparladık. Geri kalan hedefimizi de inşallah tamamlayacağız. İyi ki varsınız ve bizimlesiniz. Arkamızda kocaman bir aile var. Kampanyamız çok iyi gidiyor. Sizlerle bu kampanyayı başarırız

dedi.

Altuntaş, kampanyayı tamamlamak için herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek,

Bu şekilde ilerleyip, kampanyayı bitirmek istiyoruz. Kampanyamız çok güzel gidiyor. Herkese verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler olursanız biz bunu başarırız. Onun için desteklerini bekliyoruz

ifadelerini kullandı.