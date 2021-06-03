Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Haz 2021 - 14:30- Asayiş G: 03 Haz 2021 - 14:34

Emniyet Müdürü’nden Eyüp Çınar’a destek

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, SMA tip 1 teşhisi konulan ve tedavi için destek bekleyen 5,5 aylık bebeği Eyüp Çınar’ı ziyaret etti.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

Dağdeviren, Toplum Destekli Polislik personelleri ile birlikte 12 yıl önce bir çocuklarını SMA hastalığından dolayı kaybeden ve Eyüp Çınar’ı da bu hastalıktan dolayı kaybetmek istemeyen Altuntaş ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha önce SMA hastalığı nedeniyle bir çocuğunu kaybeden Yıldız Altuntaş, SMA tip 1 teşhisi konulan 5,5 aylık bebeği Eyüp Çınar için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili 

Eyüp Çınar’ın kampanyası devam ediyor. Bu hafta 231 bin dolar toparlama hedefimiz var, bunun 61 bin dolarını toparladık. Geri kalan hedefimizi de inşallah tamamlayacağız. İyi ki varsınız ve bizimlesiniz. Arkamızda kocaman bir aile var. Kampanyamız çok iyi gidiyor. Sizlerle bu kampanyayı başarırız

dedi.

Altuntaş, kampanyayı tamamlamak için herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek,

Bu şekilde ilerleyip, kampanyayı bitirmek istiyoruz. Kampanyamız çok güzel gidiyor. Herkese verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler olursanız biz bunu başarırız. Onun için desteklerini bekliyoruz

ifadelerini kullandı.

03 Haz 2021 - 14:30 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon, 6 gözaltı mask
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon, 6 gözaltı
Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı artıyor! mask
Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı artıyor!
Leylek yuvasındaki yangına itfaiye müdahale etti mask
Leylek yuvasındaki yangına itfaiye müdahale etti
kaçak sigara operasyonu mask
kaçak sigara operasyonu
3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı mask
3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı
Özel yüzükleri çalan hırsız yakalandı mask
Özel yüzükleri çalan hırsız yakalandı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YMS'DE TRANSFER HAREKATI mask
YMS'DE TRANSFER HAREKATI
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA mask
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA
Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık! mask
Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık!
“Yeni Malatyaspor’a Çok Şey Borçluyum” mask
“Yeni Malatyaspor’a Çok Şey Borçluyum”
Açıkla Sayın Gevrek! mask
Açıkla Sayın Gevrek!
HADEBE TRANSFERİNDE MUTLU SON mask
HADEBE TRANSFERİNDE MUTLU SON

GALERİ

Hava 44, 928 vaka için havalandı mask
Hava 44, 928 vaka için havalandı
YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI mask
YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI
2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI mask
2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI
“Malatya sanayisinin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz” mask
“Malatya sanayisinin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz”
Yeşilyurt’ta Yeşillendirme Hizmetleri Hız Kazandı mask
Yeşilyurt’ta Yeşillendirme Hizmetleri Hız Kazandı
FKA’dan yeni projeler mask
FKA’dan yeni projeler
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL