İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısı gereği Doğanyol İlçe Emniyet Amirliğince şüpheli E.S.’ye ait ilçedeki adresinde arama yapıldı. Emniyet ekiplerince yapılan ev aramasında şüpheliye ait bir tabanca ile birlikte 4 şarjör be 849 fişek ele geçirildi.
Ekipler, tabanca, şarjör ve 849 adet fişeğe el konulurken, şüpheli E.S., ifadesi alınmak için KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.