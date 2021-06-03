İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısı gereği Doğanyol İlçe Emniyet Amirliğince şüpheli E.S.’ye ait ilçedeki adresinde arama yapıldı. Emniyet ekiplerince yapılan ev aramasında şüpheliye ait bir tabanca ile birlikte 4 şarjör be 849 fişek ele geçirildi.

Ekipler, tabanca, şarjör ve 849 adet fişeğe el konulurken, şüpheli E.S., ifadesi alınmak için KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. (Bülten)