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03 Haz 2021 - 14:23- Gündem G: 03 Haz 2021 - 14:26

Keskin’den un zammına sert tepki; “Yazıktır, günahtır”

ESOB Başkanı Şevket Keskin, fırıncı esnafını ziyaret etti. Esnafın sorun, istek, öneri ve beklentilerini dinleyen Keskin, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından sert tepki içeren kısa bir açıklama paylaştı.

FERDİ DURDU
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Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, fırıncı esnaflarına yaptığı ziyaret sonrasında sosyal medyasında yaptığı paylaşımda una gelen zamma tepki göstererek, “Piyasa zam yapanların insafına bırakılmış” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanlığı külleyesinin sosyal medya hesaplarını da etiketleyen Keskin, un fiyatlarına son 1 hafta da 20 TL zam yapıldığını ve piyasanın denetlenmediğini kaydetti.

Keskin, 

Una son bir haftada yapılan zam 20 TL. Fırıncı sıkıntıda, yazıktır, günahtır. Piyasa zam yapanların insafına bırakılmış. Esnaf yapınca zam, zengin yapınca fiyat ayarlaması oluyor. Kim denetleyecek, hesabı kim soracak? Kurumları göreve davet ediyorum

sözleriyle tepkisini gösterdi.
# ESOB

03 Haz 2021 - 14:23 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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