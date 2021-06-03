MAHKEMEDEN SATILIK KAYISI BAHÇESİ

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir'' ifadeleri yer aldı. Söz konusu bahçenin tahmini bedeli 72 bin 262 lira olarak belirtildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan sulu tarla, 1-2 yaşlarında 16 adet ceviz fidanına sahip. İcralık olan bahçenin ilk satış günü 14 Temmuz.

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