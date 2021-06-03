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03 Haz 2021 - 11:14- Gündem G: 03 Haz 2021 - 12:42

Vali Baruş deprem konutlarını ve bağlantı yollarını inceledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını ve bu konutların ulaşımını sağlayacak olan bağlantı yolları çalışmalarını inceledi.
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesinde afetzedeler için yapılan deprem konutları inşaatları devam ediyor. Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını ve bu konutların ulaşımını sağlayacak olan bağlantı yollarını inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından binalarında deprem sonrasında hasar bulunan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapılan deprem konutlarında inşa çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan konutlar, yakında hak sahiplerine teslim edilecek.

Teslim edilecek olan 3 bin konutun olduğu Gelincik Tepe TOKİ Konutlarını ve bu konutların ulaşımını sağlayan bağlantı yollarını inceleyen Vali Aydın Baruş, burada yetkililerinden bilgil aldı. Daha sonra Eski Malatya’da hak sahibi vatandaşlar için ihale edilen ve yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyen Vali Baruş, yetkililere inşaatın en kısa sürede bitirilerek vatandaşlara teslim edilmesi hususunda gerekenin ivedilikle yapılması talimatını verdi.
TOKİ yetkilileri ise konutların bitme aşamasında olduğunu, bağlantı yollarının da kısa sürede tamamlanacağını belirtti.(İHA)
# toki, deprem, vali aydın baruş

03 Haz 2021 - 11:14 Malatya- Gündem

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