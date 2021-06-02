MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği konulardan biri olan maske takma zorunluluğu ile ilgili konuşan Bakan Koca, maskelerin yüzümüzü terlettiği son yazın bu yaz olacağını söyleyerek,
Kapanma dönemlerinin salgının akut problemlerinin yönetimi açısından çok önemli rolü var ancak uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkiler ise kesinlikle göz ardı edilmemeli. Kısıtlama döneminde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün hala aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız. Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz, bu yaz olacak.
dedi.
Sonbahar aylarında ise maskenin kullanım zorunluluğunun kalkması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.