Malatya’da 114 kilo esrar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu Doğu illerinden Batı illerine gitmekte olan kamyon uygulama noktasında durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada ev eşyalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 78 Paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Konu ile alakalı olarak şüpheli M.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.