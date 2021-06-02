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02 Haz 2021 - 21:01- Asayiş G: 02 Haz 2021 - 21:12

Malatya’da 114 kilo esrar yakalandı

Malatya’da Doğu illerinden Batı illerine gitmekte olan kamyonda yapılan aramada ev eşyalarının içerine gizlenmiş 114 kilo esrar ele geçirildi.

FERDİ DURDU
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu Doğu illerinden Batı illerine gitmekte olan kamyon uygulama noktasında durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada ev eşyalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 78 Paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Konu ile alakalı olarak şüpheli M.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
# asayiş

02 Haz 2021 - 21:01 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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