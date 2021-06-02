YMS'DE TRANSFER HAREKATI

Süper Lig'de 2019-2020,2020-2021 sezonlarında istediği gibi geçiremeyen Yeni Malatyaspor 2021-2022 sezonunda güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 yıllık anlaşma yapan sarı-siyahlı yönetim kale mevkii hariç bütün bölgeler için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Şu anda listesinde yer alan 14 oyuncu ile temasa geçen sarı-siyahlıların listesinde eski golcü oyuncusu Abboubakar Kamara'da yer alıyor. Yönetimin sezonu Fransız ekibi Dijon'da geçiren Kamara ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Yeni Malatyaspor yönetiminin ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile görüştüğü ve bu oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Öte yandan geçen sezon Yeni Malatyasor formasıyla 9 asist yapan sol bek oyuncusu Karim Hafez'e Süper Lig'in devlerinden Galatasaray'ın teklifte bulunduğu öğrenildi. Bu arada Hafez ile İspanyol ekibi Granada'nın da ilgilendiği öne sürüldü.