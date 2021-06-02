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02 Haz 2021 - 16:32- Yaşam G: 02 Haz 2021 - 16:34

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saliha Ateş’in taziye adresi: Hacıabdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Öz Gecer Apartmanı, No: 97, Battalgazi.
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Kılınç’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Oran Sitesi-2, B-Blok, No: 9/2, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Küçük Mustafa Çalımlı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, Arslanlar Sitesi, A-Blok, No: 2/15, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Buldu’nun taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mehteran Sokak, Buldu Apartmanı, No: 15, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Koçdere Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Siğergök’ün taziye adresi: Koçdere Mahallesi, Doğanşehir.
78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zümere Yiğit’in taziye adresi: Konak Yeni Mahallesi, Karşıyaka Sokak, No: 54, Yeşilyurt.”

(Haber Merkezi)

02 Haz 2021 - 16:32 Malatya- Yaşam

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