Malatya’da 6 kişi vefat etti

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saliha Ateş’in taziye adresi: Hacıabdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Öz Gecer Apartmanı, No: 97, Battalgazi.
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Kılınç’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Oran Sitesi-2, B-Blok, No: 9/2, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Küçük Mustafa Çalımlı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, Arslanlar Sitesi, A-Blok, No: 2/15, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Buldu’nun taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mehteran Sokak, Buldu Apartmanı, No: 15, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Koçdere Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Siğergök’ün taziye adresi: Koçdere Mahallesi, Doğanşehir.
78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zümere Yiğit’in taziye adresi: Konak Yeni Mahallesi, Karşıyaka Sokak, No: 54, Yeşilyurt.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.