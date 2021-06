Malatya’da 6 kişi vefat etti

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saliha Ateş’in taziye adresi: Hacıabdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Öz Gecer Apartmanı, No: 97, Battalgazi.

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Kılınç’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Oran Sitesi-2, B-Blok, No: 9/2, Yeşilyurt.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Küçük Mustafa Çalımlı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, Arslanlar Sitesi, A-Blok, No: 2/15, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Buldu’nun taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mehteran Sokak, Buldu Apartmanı, No: 15, Battalgazi.

88 yaşında vefat eden ve Koçdere Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Siğergök’ün taziye adresi: Koçdere Mahallesi, Doğanşehir.

78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zümere Yiğit’in taziye adresi: Konak Yeni Mahallesi, Karşıyaka Sokak, No: 54, Yeşilyurt.”

(Haber Merkezi)