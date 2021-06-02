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02 Haz 2021 - 15:27- Eğitim G: 02 Haz 2021 - 15:43

İnönü Üniversitesi bina işleri yaptırılacak

İnönü Üniversitesi 2021 Yılı Büyük Onarım Yapım İşi bina işleri yaptırılacak. İhale 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "İnönü Üniversitesi 2021 Yılı Büyük Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. " denildi.

Detaylar için tıklayınız.
# İnönü Üniversitesi, onarım, ihale

02 Haz 2021 - 15:27 Malatya- Eğitim

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