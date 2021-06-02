Eğitim tesisleri onarımı yaptırılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Malatya ili 5 grup eğitim tesisleri onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." denildi.

İhale 14 Haziran tarihinde açık ihale usulü şeklinde gerçekleştirilecek.

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