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02 Haz 2021 - 12:46- Kültür & Sanat G: 02 Haz 2021 - 12:50

O lezzet coğrafi işaretle tescillendi!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lezzeti ve tadıyla yöresel bir yemek olan 'Akçadağ Kömbesi' artık coğrafi işaret belgesi ile yörenin tescilli bir ürünü oldu.
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2,5 yıl önce Akçadağ Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan 'Akçadağ Kömbesi' başvurusu tamamlanarak tescil belgesi alındı. 15 Ocak 2021 tarihinde Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Bülteninde yayınlanan 3 aylık askı sürecinin ardından 'Akçadağ Kömbesi' tescillenerek belge almaya hak kazandı. Akçadağ Kömbesi'nin tescil belgesi almasının önemine vurgu yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ilçenin en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan Akçadağ Kömbesi'ne coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akçadağ Kömbesinin bölgede ve Türkiye'de bundan sonraki süreçte tanınırlığının artmasına vesile olacak bu belgenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kazgan,

Aynı zamanda uygun denetimler sonucu yapılacak üretimleri sayesinde ekonomik bir değer olarak da ön plana çıkacak olan Akçadağ kömbemiz sayesinde ilçemiz genelinde birçok kişiye gelir kapısı olacaktır. Akçadağ Kömbesi'nin tescillenmesi ile birlikte bu sayede yerel üretim ve kırsal kalkınma desteklenmiş, geleneksel ürünümüzün ürün kalitesi artırılacak ve aynı zamanda ürün taklitçiliğinin de önüne geçilmiş olunacaktır.

diye konuştu.(İHA)
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02 Haz 2021 - 12:46 Malatya/ Akçadağ- Kültür & Sanat

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