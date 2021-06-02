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02 Haz 2021 - 10:54- Eğitim G: 02 Haz 2021 - 11:00

15 Öğretim Üyesi Alınacak

İskenderun Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) alacağını açıkladı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

Bugün yayınlanan ilanın müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün süreceği belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

02 Haz 2021 - 10:54 Malatya- Eğitim

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