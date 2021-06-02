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02 Haz 2021 - 10:38- Asayiş G: 02 Haz 2021 - 10:40

Yasağa uymayan 16 kişiye ceza kesildi

Malatya’da, koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal eden 16 kişiye 14 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Şafak Şahin
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Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 5 kişiye 4 bin 500 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye ise 9 bin 900 TL ceza yazıldı.

Emniyet ekipleri, maske takma kuralı kapsamında 190, sosyal mesafe kuralları kapsamında 158, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ise 11 kişiyi denetledi. Ekipler, yasağa uymayan 16 kişiye 14 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, kısıtlama kapsamında 270 işyeri ile 176 araç olmak üzere 446 işyeri ve aracı denetlerken, toplamda 18 işyeri ve araca işlem uygulandı.
# ceza, koronavirüs, haberler, denetim, maske

02 Haz 2021 - 10:38 Malatya- Asayiş

Muhabir Şafak Şahin

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