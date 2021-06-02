Yasağa uymayan 16 kişiye ceza kesildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 5 kişiye 4 bin 500 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye ise 9 bin 900 TL ceza yazıldı.
Emniyet ekipleri, maske takma kuralı kapsamında 190, sosyal mesafe kuralları kapsamında 158, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ise 11 kişiyi denetledi. Ekipler, yasağa uymayan 16 kişiye 14 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
Ekipler ayrıca, kısıtlama kapsamında 270 işyeri ile 176 araç olmak üzere 446 işyeri ve aracı denetlerken, toplamda 18 işyeri ve araca işlem uygulandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.