Meyve fiyatları uçuşa geçti

Ramazan Bayramı’ndan önce sebze fiyatlarının Bayramdan sonra yükseleceği tahmininde bulunan esnafların tahmini şimdilik tutmasa da meyve fiyatlarındaki aşırı yükseliş, esnafları da şaşırttı. Özellikle çilek ve dalbastı kirazındaki yüksek fiyata dikkat çeken esnaflar, BUSABAH gazetesine konuşarak meyve ve sebze fiyatları hakkında bilgi verdiler.

Bayramdan önce sebze fiyatlarında bir yükseliş beklediklerini hatırlatan esnaflar, bu yükselişin sebze de değil de meyve fiyatlarında yaşandığını söylediler.

“ÇİLEĞİN FİYATI YÜKSELİYOR”

Kiraz fiyatının düşmeyeceğini belirten esnaflar,

Yeşilyurt’un yeni çıkan kirazının kilosu şu anda 15-20 TL arasında satılıyor. Çileğin kilosu 15 liraya yükseldi. Çileğin kilosu maksimum 8 TL olmalıydı. Çünkü hediyelik gönderiyorlar, bu yüzden fiyatlar biraz yüksek. Kirazda hasat bu yıl az olduğu için kiraz fiyatının düşeceğini zannetmiyoruz. Bunun dışında çileğin fiyatı yükseliyor. Karpuz ve kavun fiyatında bir düşüş var. Şu anda karpuzun kilosu 1,5 TL, kavunun ise 3 TL’den satılıyor. Sebze fiyatlarında düşüş yok ama yükseliş de yok. Domatesin kilosu 4 TL, biber 3,5 TL, salatalık 2 TL, patlıcan 4 TL’den satılıyor. Meyvede yükseliş var, bu da meyve sezonuna yaklaşıldığından kaynaklanıyor. Nektarin, erik, muz, yenidünya gibi meyveler artık sezonunu kapattı, bundan sonrada fiyat düşüşü olmaz. Sebze fiyatlarında düşüş yerli ürünlerinin gelmesiyle başlayacak. Malatya’nın yerli ürünleri 15 güne kadar gelecek. Bu nedenle de fiyatlarda düşüş olur

şeklinde konuştular.