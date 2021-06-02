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02 Haz 2021 - 10:23- Gündem G: 02 Haz 2021 - 10:28

FETÖ’cülerin dikkat çekmemek için kullandıkları isimler

Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturmada FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle 10 sanık hakkında açılan davada itirafçı olan mahrem imam, FETÖ’cülerin dikkat çekmemek için kendi içlerinde imam, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrenci gibi isimler kullandıklarını anlattı.

FERDİ DURDU
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün talimatıyla kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için "ihbar mektupları" gönderilmesine ilişkin, 10 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilen ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, itirafçıların beyanları da yer alıyor.

ÖRGÜT İÇİNDE SİVİL VE HUSUSİ KANAT

Askerlerden sorumlu mahrem imam Ö.B., FETÖ’nün bir sivil kanadı bir de hususi hizmetler kanadının olduğunu belirtti.

Kendisinin hususi hizmetler olarak adlandırılan kısmında bulunduğunu anlatan Ö.B., “Hususi hizmetler kara, deniz, hava ve jandarma gibi birimlere ayrıldığını biliyorum. Her yapı kendi içinde bir oluşuma sahiptir. Örneğin Karacılar kesinlikle denizcileri bilmezler. Oralarda bulunan siviller de kesinlikle birbirlerini tanımazlar. Kendi içerisinde birbirlerine bağlı olan gruplar kendi aralarında özel mesajlaşma sistemi kullanırlar” bilgilerini verdi.

Ö.B., örgüt içerisinde bulunduğu sistem işleyişi hakkında şunları anlattı:

Her askeri kuvvetin başında bir imam bulunmaktadır. Onların altında Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ile sorumlu olan bölge temsilcileri yani bölge imamları bulunmaktadır. Temsilci imamların altında müdürler bulunmaktadır. Bu duruma göre yani personel sayısına göre müdürlerin sayısı da artmakta veya azalmaktadır. Müdürlerin altında ise müdür yardımcıları bulunmaktadır. Müdür yardımcılarının altında ise öğretmenler bulunmaktadır. Özellikle bu şekilde isimlerin kullanılma amacı ise dikkat çekmemek içindir. Öğretmenler ise onların altında bulunan askeri personel ile ilgilenmektedirler. Personelin ortak adı öğrencidir.

AYLIK RAPOR VERMİŞLER

Ö.B., örgüt içerisinde öğrenciler kendi arasında derecelendirildiğini, buna göre öğrencilerin tanınmaya ve değerlendirilmeye çalışıldığını anlattı.

Derecelendirmenin birden beşe kadar yapıldığını dile getiren Ö.B., şu bilgileri verdi:

Birlik öğrenciler genellikle namazını aksatan, toplantılara düzenli gelip gitmeyen ve himmetini düzenli vermeyen öğrencilere verilir. Bu şekilde kategorilere ayrılırlar. Beşlik öğrenciler her yönü ile düzenli olan öğrencilere denir. Bu konu ile ilgili aylık olarak herkes bir üstüne rapor verir. Burada grup ikiye ayrılmaktadır. Subaylar grubu, astsubay ve uzmanlar grubu olarak. Bu kişiler ile ilgilenen kişiler birbirini kesinlikle tanımazlar. Mesela ben astsubay ve uzmanlar ile ilgilendiğim için subaylar ile ilgilenen kişileri kesinlikle tamam. Bu sistem içerisinde toplanan himmet paralarında kesinlikle zorlama yoktur. Bekarlardan standart olarak 1/5 oranında himmet istenilir. Benim altımda bulunan öğrenciler himmet parasını toplar getirir bana verir bende bu paraları benim üstüme götürüp veririm. Himmet parasını alan müdür seviyesinde bulunan kişiler bunun kaydını mutlaka bilgisayar ortamında tutmaktadır. Bu kullanılan bilgisayarlar ‘ATM’ diye adlandırılan (Arama Tarama) kişiler tarafından müdürlere veriler. Bu bilgisayarlara ATM’ler tarafından gerekli programlar yüklenir ve müdürlere verilir. Bu grup içerisindeki terfiler müdürlerin teklifi temsilcilerin onayı ile olur. Esnaf ayağı ile hususi kanat birbirlerine karıştırılmazlar. Referans sistemi ile herhangi bir yerde işler kolaylıkla hallettirilir. Öğrenciler dört ana başlık altında takip edilirler. 1 kariyer ve ihtisas 2 Rehberlik maneviyat 3 izdivaç 4 (bunu şuanda hatırlayamadım) olarak takip edilmektedirler.

1 DOLARI BEREKET KAZANDIRSIN DİYE DAĞITMIŞLAR

Ö.B., FETÖ üyelerinin üzerinden çıkan 1 dolarla ilgili ise

Bu yapı içerisinde olup ta yakalanan kişilerin üzerinden çıkan bir dolarlarla ilgili olarak duyduğum kadarı ile bu paralar Amerika'dan Fetullah Gülen tarafından okunup getirilen paralar olduğu söyleniyordu. Yapı içerisinde bulunan şahıslara dağıtılarak bereket olsun bunu taşıyan kişiye bereket kazandırsın diye dağıtıldığını duydum ancak ben bu paralardan hiç almadım ve üzerimde taşımadım

bilgilerini verdi.

# fetÖ, örgüt, haberler, isim

02 Haz 2021 - 10:23 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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