Malatya’da 14 kişi vefat etti

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Akgün’ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi, B-Blok, No: 5, Yeşilyurt.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karademir’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Sebat Sokak, No: ¾, Battalgazi.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Erdoğan’ın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Şehit Abdulgafur Erkan Sokak, No: 14, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümmi Çalışkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Nene Sokak, No: 16/10, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Uçurum’un taziye adresi:-

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yördem’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Tatar Sokak, No: 11, Battalgazi.

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hilmi Erkara’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Nergiz Apartmanı, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Karahüseyin Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cemile Kanık’ın taziye adresi: Karahüseyin Mahallesi, Kale.

54 yaşında vefat eden ve Çakıllıpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülşen Aslan’ın taziye adresi: Çakıllıpınar Mahallesi, Akçadağ.

88 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yeter Özbey’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.

77 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Şatır Şahin’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Yağmur Apartmanı, D-7 Blok, No: 2, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karagülle’nin taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende.

65 yaşında vefat eden ve Taşmış Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatun Baykara’nın taziye adresi: Taşmış Mahallesi, Pütürge.

74 yaşında vefat eden ve Ataşehir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Kılıç’ın taziye adresi: Ataşehir Mahallesi, Güney Çevreyolu Caddesi, No: 170, Elazığ.”

(Haber Merkezi)