Malatya’da 14 kişi vefat etti

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Akgün’ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi, B-Blok, No: 5, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karademir’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Sebat Sokak, No: ¾, Battalgazi.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Erdoğan’ın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Şehit Abdulgafur Erkan Sokak, No: 14, Yeşilyurt.
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümmi Çalışkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Nene Sokak, No: 16/10, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Uçurum’un taziye adresi:-
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yördem’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Tatar Sokak, No: 11, Battalgazi.
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hilmi Erkara’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Nergiz Apartmanı, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Karahüseyin Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cemile Kanık’ın taziye adresi: Karahüseyin Mahallesi, Kale.
54 yaşında vefat eden ve Çakıllıpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülşen Aslan’ın taziye adresi: Çakıllıpınar Mahallesi, Akçadağ.
88 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yeter Özbey’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.
77 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Şatır Şahin’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Yağmur Apartmanı, D-7 Blok, No: 2, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karagülle’nin taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende.
65 yaşında vefat eden ve Taşmış Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatun Baykara’nın taziye adresi: Taşmış Mahallesi, Pütürge.
74 yaşında vefat eden ve Ataşehir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Kılıç’ın taziye adresi: Ataşehir Mahallesi, Güney Çevreyolu Caddesi, No: 170, Elazığ.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.