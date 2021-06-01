NİHAYET KAVUŞUYORUZ!

17 Günlük kısıtlamanı ardından kademeli normalleşme sürecinde ilerlerken gözler dün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki kabine toplantısındaydı. Toplantının ardından akşam saatlerinde alınan yeni kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Alınan kararlarda en çok merak edilen ise eğitim konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin 13 Eylül'de açıklanacağını açıklarken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medyada yaptığı görsel açıklamada 'KAVUŞUYORUZ' Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.'' diyerek 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm okullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un geç saatte yaptığı bu duyurudan dolayı 1 gün sonra nasıl hazırlık yapacağını bilmeyen vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.