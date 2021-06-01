12 milyon doz BioNTech aşısı gelecek!

Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Bakan Koca,

'Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'

dedi.