U19 MAÇINDA OLAYLAR ÇIKTI

U19 Ligi’nin 16.hafta programında Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 yenildi. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı kırmızılılar ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı. İkinci yarısı sert pozisyonlara sahne olan maçın 58.dakikasında Yeni Malatyaspor’lu oyuncu Philip Gameli Awuku rakibine tekme atınca saha içerisine giren Trabzonspor yedek kulübesindeki oyuncularla sarı kırmızılı oyuncular arasında kavga çıktı. Yaşanan olaylar esnasında müsabaka bir müddet duraksarken her iki takımdan da ikişer futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri

HAKEMLER: Yahya Kahveci, Yuşa Kağan Kabadayı, Alperen Mustafa Karadayı, Aytekin Aydın

TRABZONSPOR: 1.Hakan Aydın, 3.Arif Boşluk, 4.Ahmetcan Kaplan, 5.Emir Yazıcı, 10.Süleyman Cebeci, 11.Emircan Birinci, 13.Batuhan Günaldı, 14.Hakan Yeşil, 17.HOrkun Ahmet Dedeoğlu, 19.Kadir Bakırtaş, 23.İsmail Koç

YEDEKLER: 12.Kağan Moradaoğlu, 2.Emre Koskor, 8.Emirhan Zaman, 9.Emir Uzun, 15.Kaan Korkmaz 16.Bora Ulu, 18.Muhammet Akpınar, 20.Alaattin Mumci, 21. Onur Emre Yaldız.

TEKNİK SORUMLU: Hasan Üçüncü

YENİ MALATYASPOR: 25.Yusuf Aslanargun, 2.Abuzer Abiç, 4.Alperen Arslan, 6.Piclaire Irakoze, 7.Haqi Osman, 5.Philip Gameli Awuku, 11.Berat Yaman, 3.Necati Gürüş, 10.Mehmet Suha Yiğit, 8.Burak Efe Yaz, 9.Hakan Çatar

YEDEKLER: 22.Talha Dere, 17.Arda Eren Metin, 15.Yiğit Ulaş, 13.Melik Sıddık Herdili, 20.Emircan Bayrakdar, 14.Numan Savaç, 19.Enes Savucu, 18.Mehmet Emin Taştan, 16.Mushap Polat

TEKNİK SORUMLU: Ercüment Kurt

GOLLER: Dk.18 İsmail Koç, Dk.63 Emir Uzun, Dk.70 Süleyman Cebeci, Dk.88 Alaattin Mumci

SARI KART: Hakan Çatar, Necati Gürüş (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Alperen Arslan, Philip Gameli Awuku (Yeni Malatyaspor), Emirhan Zaman, Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Gelişim U19 Ligi 16.hafta programında oynanan diğer maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle: Rizespor 1-3 Alanyaspor, Sivasspor 2-0 Ankaragücü, Konyaspor 0-3 Beşiktaş, Hatayspor 1-1 Kasımpaşa, Fatih Karagümrük 0-2 Başakşehir, Galatasaray 2-2 Fenerbahçe, Kayserispor 2-1 BB. Erzurumspor, Trabzonspor 4-0 Yeni Malatyaspor, Göztepe 2-0 Gaziantep FK, Antalyaspor 2-2 Denizlispor.