JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Yeni Malatyaspor’da bu sezon 16 lig maçında forma giyen 23 yaşındaki forvet kupada 3 Süper Lig’de bir kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon başında Kosava ligi ekiplerinden Feronikeli kulübünden sarı kırmızılı kulübe transfer olan Jetmir Topalli’nin 2023 yılına kadar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.