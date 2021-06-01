Yeni Malatyaspor’da bu sezon 16 lig maçında forma giyen 23 yaşındaki forvet kupada 3 Süper Lig’de bir kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon başında Kosava ligi ekiplerinden Feronikeli kulübünden sarı kırmızılı kulübe transfer olan Jetmir Topalli’nin 2023 yılına kadar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.
01 Haz 2021 - 12:07- Spor Güncelleme: 01 Haz 2021 - 12:10
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA
Yeni Malatyaspor’un Kosovalı oyuncusu Jetmir Topalli ülkesinin milli takım aday kadrosuna seçildi. Sarı kırmızılı oyuncu görev verilmesi halinde Kosova’nın San Marino, Malta ve Gine ile karşılaşacağı müsabakalarda milli takım forması giyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.