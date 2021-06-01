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01 Haz 2021 - 12:07- Spor G: 01 Haz 2021 - 12:10

JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Yeni Malatyaspor’un Kosovalı oyuncusu Jetmir Topalli ülkesinin milli takım aday kadrosuna seçildi. Sarı kırmızılı oyuncu görev verilmesi halinde Kosova’nın San Marino, Malta ve Gine ile karşılaşacağı müsabakalarda milli takım forması giyecek.

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor’da bu sezon 16 lig maçında forma giyen 23 yaşındaki forvet kupada 3 Süper Lig’de bir kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon başında Kosava ligi ekiplerinden Feronikeli kulübünden sarı kırmızılı kulübe transfer olan Jetmir Topalli’nin 2023 yılına kadar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.
# yms, haberler, forma, süper lig

01 Haz 2021 - 12:07 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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