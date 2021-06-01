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01 Haz 2021 - 12:07- Asayiş G: 01 Haz 2021 - 12:20

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon, 6 gözaltı

Malatya’da, FETÖ’nün TSK Mahrem Yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

FERDİ DURDU
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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü TSK Mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları’ tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 1’i aktif astsubay, 1’i asker mahremi, 3’ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü faaliyetleri’ soruşturması kapsamında 1 aktif üsteğmen Malatya’da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
# fetÖ

01 Haz 2021 - 12:07 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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