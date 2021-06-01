Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı artıyor!

TRB1 olarak adlandırılan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı bölgesindeki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası istatistikleri yayımlandı. Karayolları trafik kazası istatistiklerine göre merkezi Malatya’da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı bölgesindeki en fazla ölümlü ve yaralanmalı kaza Malatya'da meydana geldi.
Malatya’da bin 460 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası
Malatya’da geçen yıl bin 460 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, ikinci sıradaki Elazığ’da 943 adet, üçüncü sıradaki Bingöl’de 422 adet ve dördüncü sıradaki Tunceli’de ise 180 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı.(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.