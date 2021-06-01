‘Kayısı Çiçeği Festivali’ İlk Meyvesini Verdi

Dünya Kayısı Başkenti Malatya’nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla başlatılan ve Malatya’nın turizm potansiyelini artırmayı amaçlayan ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ sonrasında Antalya’dan yola çıkan ilk turist kafilesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan karşıladı.

İlk Turist kafilesinin bugün itibariyle Malatya’ya geldiğini belirten Başkan Gürkan,

Malatya’nın tanıtımı açısından son derece önemli olan Kayısı Çiçeği Festivali kapsamında Antalya’dan gelen ilk turist kafilesini iki gün boyunca Malatya’da ağırlayacağız. İki günlük destinasyon içerisinde Malatya’da tarihi, turistik, doğa güzellikleri ile ören yerleri ve müzelerimizi gezecekler. Malatya seçilmiş insanlar diye tabir ettiğimiz Darul Rıfat insanları tarafından ağırlanacaklar ve en güzel şekilde yolcu edileceklerdir. İnşallah en güzel şekilde ağırlanacaksınız ve mutlu bir şekilde de uğurlanacaksınız. Burası huzur şehri olduğu için huzur içerisinde şehrinize gideceksiniz. Antalya’dan gelen tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum

dedi.

Kafile sorumlusu Arife Temur ise Malatya’da olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek inşallah bundan sonrada turların devam edeceğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını belirten misafirler, gösterilen bu ilgi ve alakadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.(Bülten)