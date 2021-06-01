 “Kooperatifimizi Marka Haline Getireceğiz”

Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek kooperatifler arasına girmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde ata tohumlarını ve sebze fidelerini toprakla buluşturan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü üyeler, bu kez de kiraz bahçesinde kendi topladıkları yapraklarla, padişah yemeği kiraz yaprağı sarması sardı. ‘Üretimde bende varım’ diyen gönüllü kadınlar, karşılıklı dayanışma içerisinde sohbet ve muhabbet eşliğinde hazırladıkları sarmaları, Kışla Caddesi'nde Kafe-Marketinde satışa sunacak.

“KOOPERATİFÇİLİK SEKTÖRÜNDE SÖZ SAHİBİYİZ”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyesi Gül Baka,

Burada bizleri bir araya getiren Osman Güder başkanımıza ve Fahri Başkanımız Yıldız Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Huzur bulduk, mutluluk bulduk, bereket bulduk. Burada hep birlikte sarmalar sarıp, hep birlikte satışını yapacağız. Allah başkanlarımızdan razı olsun. Gayet başarılı işlere imza atan bir kooperatifiz. Yeni kurulmamıza rağmen kooperatifçilik sektöründe söz sahibiyiz

şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE SES GETİREN BİR KOOPERATİF OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi ile gurur duyulan işlere imza atıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Kültür bakımından zengin bir ilçeyiz. Battalgazi’miz, medeniyetlerin şekillendiği yer. Battalgazi’de kısa süre önce kurmuş olduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, bugüne kadar gurur duyulan işlere imza atıyorlar. Bölgede örnek kooperatiflerden bir tanesiyiz. Malatya’mızın yöresel ve en özel ürünlerinin satışı yine kooperatifimizde yapılıyor. Kadınlarımızın yaptıkları ürünlerin satışını kooperatifimizden yaparak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bugünde gönüllü kadınlarımızın yapmış olduğu el emeklerini yerinde görüyoruz. Kadınlarımız sürekli bir araya gelerek, bu tür organizasyon ile bir araya geliyoruz. Malatya’mıza has kiraz yaprağı yemeğini yapıyorlar. Kiraz yaprağını kendilerini toplayıp, sohbet ve muhabbet eşliğinde sarmalarını yapıyor. Yapmış oldukları bu köfteleri dondurucularda saklayacaklar. Daha sonrasında arz ve talep doğrultusunda satışını yapacaklar. İnşallah Türkiye’de ses getirecek bir kooperatif olma yolunda ilerliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman kooperatifimizin destekçisiyiz. Kooperatifimizi uluslararası boyuta taşıma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız; kooperatifimizi bir marka haline getirmek

dedi. (Bülten)