Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık!

2014 yılında başkanlık görevine seçildikten sonraki 5 yıllık dönemde başarılı bir yönetim sergileyen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 2020-2021 mali genel kurulunda güven tazelemeye hazırlanırken, sarı kırmızılı kulübün ne kadar borcu olduğu gerçekleşecek mali kongrede ortaya çıkacak. Yeni Malatyaspor’un 3 yıl içerisinde önce TFF 2. Lig’den TFF 1. Lig’e ardından Süper Lig’e yükselmesinde pay sahibi olan Gevrek, 3 yıl içerisinde Avrupa’ya gitme hedefini ligdeki ikinci sezonunda başararak sarı kırmızılı camianın takdirini toplamıştı. UEFA Avrupa Ligi serüveni sonrasında yönetimsel sorunlar ile ekonominin getirmiş olduğu olumsuzlukların faturasını derinden hissetmeye başlayan Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımdan gönderilmesiyle çöküşe geçmişti. Elindeki yetenekli birçok futbolcuyu kulübe gelir sağlamak adına satma yoluna giden Malatya ekibinde, kulüp araçlarının satılması da büyük tepki toplamıştı.

AVRUPA’DAN SONRA ÇÖKÜŞ

Başarılı gidişatını sürdürürken üst üste yapılan hatalar sonrası Yeni Malatyaspor’u 2019-2020 sezonunda küme düşüren başkan Adil Gevrek, o dönemden itibaren şehrin birçok kesiminin güvenini de kaybetmeye başladı. Göreve devam etmesi halinde destek görmeyeceği yönünde birçok açıklamaya rağmen başkanlığa yeniden aday olan Gevrek

UEFA’ya giderken de protesto edildik. 2.Lig’den 1.Lig’e çıkarken de, 1.Lig’den Süper Lig’e çıkarken de istifam istendi. Malatya’nın menfaatine için gelip bu görevi bizden daha iyi yapacak biri varsa buyursun gelsin. Ama bunun bir kuralı var. Hatalardan ders çıkararak her zaman yol yürüdük

ifadelerini kullanmıştı.

“İHANET EDENLERE İNANIP, GÜVENDİK”

2020-2021 sezonu öncesinde görevini bırakmayarak yoluna devam eden Gevrek, Ağustos ayında gazetecilerle buluştuğu toplantında, yönetimindeki bazı isimlerin kendisine ihanet ettiğini iddia etmiş,

İnandığımız insanlar maalesef yanlış yaptılar. Bazıları ihanet ettiler. Bir şehrin kulübüne ihanetin asla affı olmaz. Şahsıma yapsa eyvallah derim ama bir kulübe ihanet ediliyorsa bu ihanetin asla ve asla affı olmayacak. Belki buda bizim suçumuz. İhanet edenlere inanıp, güvendik. O hatayı da kendimizde görüyoruz. Onu da zamanı geldiğinde net bir şekilde hepsini açıklayacağım. Maç kaybedebiliriz ama çıkarsın karakterini ortaya koyarsın, oynarsın. Maç kaybedip, kazanabilirsin, kümeye de düşebilirsin ama sonuna kadar mücadele edersin, karakterini ortaya koyarsın yine de düşersin. Bu futbolda var ama maalesef hepsi için söylemiyorum. Bir grup karaktersiz futbolcuya denk geldik

şeklinde konuşmuştu.

Aynı konuşmasında teknik direktör Sergen Yalçın’ın gönderilmesini öz eleştiri yaparak ‘hata’ olarak nitelendiren Adil Gevrek,

6 yıldır bu kulüpteyim ve bu süreç içerisinde kulübe cebimden verdiğim parayı genel kurulda açıkladım. Paralar nereye gitti, para yedi demek bence ahlaksızlıktır. Şahsıma bırakın Malatyaspor’un 1 kuruş parasını almayı, israf ettiysem namussuz şerefsizim

ifadelerine yer vermişti.

PEKİ 2020-2021 SEZONUNDA NELER YAŞANDI?

Küme düşmenin kaldırılmasıyla koronavirüs salgınının gölgesinde Süper Lig’de yeniden mücadele etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor’da yönetim, takımı küme düşüren Hikmet Karaman’la gecikmelide olsa yollarını ayırmış ve takımın başına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nu getirmişti. Uzun lig maratonu öncesinde Hamzaoğlu’nun listesindeki isimleri kampa yetiştiremeyen sarı kırmızılı yönetim sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla başlayamadı. 8.haftada Denizlispor maçında Cueva ile teknik heyet arasında yaşanan krizi çözemeyen yönetim, futbolcu alacaklarını da zamanında ödemeyince içerde kaybedilen Erzurumspor maçı sonrası hem teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hem de takımın savunma oyuncusu Semih Kaya büyük bir patlama yaşamıştı.

CUEVA-HAMZAOĞLU KRİZİ

Özellikle Hamzaoğlu’nun ‘içimizde dost gibi görünen düşmanlar var’ sözü camia ile arasındaki bağları zedelerken, Semih Kaya’nın ise futbolcu alacaklarıyla ilgili yaptığı açıklama bir anlamda teknik heyet ve futbolcuların yönetime olan güvensizliğini gün yüzüne çıkardı. Ligin 19.haftasında iç sahada kazanılan Rizespor maçı sonrası Cueva’yı takımdan gönderen sarı kırmızılı yönetim, başarısız gidişat sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla da yollarını ayırdı. Büyük umutlarla takıma getirilen Perulu on numara Cueva ve Arjantinli kaleci Guido Herrera ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar devre arasında takımın en iyilerinden olan Youssouf’ı Başakşehir’e sattı. Youssouf’dan gelen parayla bir nebze ekonomik olarak rahatlayan Yeni Malatyaspor yönetimi transfer döneminin son gününde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Ligin ikinci yarısında 3 puanla 13 maçlık galip gelememe serisi yakalayan sarı kırmızılılar geçen sezonki 12 maçlık kazanamama serisi rekorunu tazeledi. Teknik direktör İrfan Buz’un gelişiyle çıkış yakalayan Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik adamla çıktığı 12 karşılaşmada 14 puan toplayarak sezonu 45 puanla 15.sırada tamamladı.