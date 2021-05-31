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31 May 2021 - 18:01- Yaşam G: 31 May 2021 - 18:03

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“112 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Doğan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Kardelen Apartmanı, No: 185/1, Yeşilyurt.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fuat Babacan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Taylan Sokak, No: 13/1, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Koç’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Resul Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

9 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulkerim Demirhan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 2/1, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Eligül’ün taziye adresi: Taziye verilmeyecek.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Barak’ın taziye adresi:-

89 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sehernaz Danacı’nın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Çınarönü Sokak, No: 58, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Akçakiraz Köyü Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çakmak’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 5/1, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Çatalağaç Köyü Mezarlığı’na defnedilen Küreyş Polat’ın taziye adresi: Çatalağaç Köyü, Adıyaman.”

(Haber Merkezi)

# vefat

31 May 2021 - 18:01 Malatya- Yaşam

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