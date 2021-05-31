Malatya’da 9 kişi vefat etti

“112 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Doğan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Kardelen Apartmanı, No: 185/1, Yeşilyurt.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fuat Babacan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Taylan Sokak, No: 13/1, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Koç’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Resul Sokak, No: 12, Yeşilyurt.
9 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulkerim Demirhan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 2/1, Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Eligül’ün taziye adresi: Taziye verilmeyecek.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Barak’ın taziye adresi:-
89 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sehernaz Danacı’nın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Çınarönü Sokak, No: 58, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Akçakiraz Köyü Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çakmak’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 5/1, Battalgazi.
85 yaşında vefat eden ve Çatalağaç Köyü Mezarlığı’na defnedilen Küreyş Polat’ın taziye adresi: Çatalağaç Köyü, Adıyaman.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.