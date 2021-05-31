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31 May 2021 - 15:08- Sağlık G: 31 May 2021 - 15:19

HASTANE KAFETERYASI KİRAYA VERİLECEK

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde Bulunan 55 m2 kapalı-açık alanı Kafeterya olarak kullanılmak üzere 24 aylığına Kiraya Verilmesi ihalesi yapılacaktır.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,

55 m2 kapalı-açık alanı olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık devlet hastanesi kafeteryası 24 aylığına kiraya verilmesi Açık Teklif Usulü ihalesi yapılacağı açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# Kafeteya işletmesi, Kiralık ihale

31 May 2021 - 15:08 Malatya- Sağlık

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