Busabah Malatya Busabah Malatya
31 May 2021 - 13:37- Eğitim G: 31 May 2021 - 13:46

48 AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 45 akademik personel alım ilanı yayınlandı
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversitenin birimlerinde istihdam etmek üzere 45 akademik personel (Doktor öğretim üyesi, Doçent, Profesör, Öğretim görevlisi, Araştırma Görevlisi) alımı yapılacağı açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# akademik personel, Binali Yıldırım Üniversitesi

31 May 2021 - 13:37 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK mask
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK
Milli Eğitim onarım işi yaptıracak mask
Milli Eğitim onarım işi yaptıracak
2 GRUP EĞİTİM TESİSLERİ ONARIM İŞİ mask
2 GRUP EĞİTİM TESİSLERİ ONARIM İŞİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK mask
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK
AKADEMİK PERSONEL ALIMI mask
AKADEMİK PERSONEL ALIMI
74 AKADEMİK PERSONEL ALIMI mask
74 AKADEMİK PERSONEL ALIMI
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu” mask
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu”
HADEBE TRANSFERİNDE MUTLU SON mask
HADEBE TRANSFERİNDE MUTLU SON
“YÖNETİM GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ” mask
“YÖNETİM GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ”
TRANSFER BÜTÇESİ NETLİĞE KAVUŞACAK mask
TRANSFER BÜTÇESİ NETLİĞE KAVUŞACAK
Mezarlıktaki şaka mask
Mezarlıktaki şaka

GALERİ

Yürüyüşçüler ‘Engerek Yılanı’nı Görüntüledi  mask
Yürüyüşçüler ‘Engerek Yılanı’nı Görüntüledi 
Büyükşehir meydan karşılığında milli eğitime okul alanı bağışladı mask
Büyükşehir meydan karşılığında milli eğitime okul alanı bağışladı
Gelinlikçilerde yoğunluk başladı mask
Gelinlikçilerde yoğunluk başladı
Theresa Goell’in Nemrut’a savrulan külleri mask
Theresa Goell’in Nemrut’a savrulan külleri
Mezarlıktaki şaka mask
Mezarlıktaki şaka
“Yenilikçi bir tesis olacak” mask
“Yenilikçi bir tesis olacak”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL