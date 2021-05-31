KAFE VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN SONRASINA HAZIR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımları ele alınacak.

Bu kapsamda 1 Haziran'da açılması beklenen kafe ve restoranlar tüm hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini büyük bir hasretle beklerken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sadıkoğlu,

Salgın tedbirleri kapsamında uzun süredir müşteri kabul edemeyen işletmelerimiz için bugün Kabine Toplantısı'nda olumlu kararlar alınmasını bekliyoruz. Üyelerimiz tüm tedbirler ile 1 Haziran sonrası döneme hazır.

dedi.