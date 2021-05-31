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31 May 2021 - 13:04- Gündem G: 31 May 2021 - 13:15

KAFE VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN SONRASINA HAZIR

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu biraz önce yaptığı paylaşımla kafe ve restoranların 1 Haziran'dan sonrasına hazır olduğunu açıkladı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımları ele alınacak.

Bu kapsamda 1 Haziran'da açılması beklenen kafe ve restoranlar tüm hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini büyük bir hasretle beklerken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sadıkoğlu,

Salgın tedbirleri kapsamında uzun süredir müşteri kabul edemeyen işletmelerimiz için bugün Kabine Toplantısı'nda olumlu kararlar alınmasını bekliyoruz. Üyelerimiz tüm tedbirler ile 1 Haziran sonrası döneme hazır.

dedi.
# oğuzhan ata sadıkoğlu, kademeli normalleşme, malatya tso, 1 haziran

31 May 2021 - 13:04 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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