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31 May 2021 - 12:56- Asayiş G: 31 May 2021 - 12:59

Leylek yuvasındaki yangına itfaiye müdahale etti

Battalgazi ilçesinde leylek yuvasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre olay, Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerinde elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipler, yuvada meydana gelen yangını söndürdü.
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31 May 2021 - 12:56 Malatya- Asayiş

Muhabir Şafak Şahin

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