Leylek yuvasındaki yangına itfaiye müdahale etti

Alınan bilgiye göre olay, Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerinde elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipler, yuvada meydana gelen yangını söndürdü.