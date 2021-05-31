Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın evinde kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet kompresör, 1 adet sigara dolum makinesi, 17 bin 300 adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin 300 adet doldurulmuş makaron ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.(İHA)
31 May 2021 - 12:50- Asayiş Güncelleme: 31 May 2021 - 12:53
kaçak sigara operasyonu
Malatya’da İl Jandarma komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda binlerce kaçak sigara ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın evinde kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet kompresör, 1 adet sigara dolum makinesi, 17 bin 300 adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin 300 adet doldurulmuş makaron ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
# kaçak sigara, asayiş, operasyon, haberler, haber
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.