Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 28 Mayıs Cuma günü 3 ayrı bölgeye yıldırım düştü. Battalgazi ilçesine bağlı Erenli Mahallesi'nde bir araziye düşen yıldırım nedeniyle arazide hayvan otlatan 16 yaşındaki K.D. yaralanırken, eşeği ise telef oldu. Aynı mahallede düşen ikinci yıldırım nedeniyle ise TOKİ inşaatında çalışan 46 yaşındaki K.D., yaralandı. İlçeye bağlı Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde de kayısı bahçesine düşen yıldırım nedeniyle bahçede çalışan 37 yaşındaki M.A.A. yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.(İHA)
31 May 2021 - 12:46- Asayiş Güncelleme: 31 May 2021 - 12:51
3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3 ayrı bölgeye düşen yıldırımlar nedeniyle 3 kişi yaralanırken bir hayvan telef oldu.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 28 Mayıs Cuma günü 3 ayrı bölgeye yıldırım düştü. Battalgazi ilçesine bağlı Erenli Mahallesi'nde bir araziye düşen yıldırım nedeniyle arazide hayvan otlatan 16 yaşındaki K.D. yaralanırken, eşeği ise telef oldu. Aynı mahallede düşen ikinci yıldırım nedeniyle ise TOKİ inşaatında çalışan 46 yaşındaki K.D., yaralandı. İlçeye bağlı Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde de kayısı bahçesine düşen yıldırım nedeniyle bahçede çalışan 37 yaşındaki M.A.A. yaralandı.
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.