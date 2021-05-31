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31 May 2021 - 12:11- Gündem G: 31 May 2021 - 12:14

Kadınların NARPUZ Mesaisi

Battalgazi ilçesinde yaşayan kadınlar vadide narpuz topluyor. Ayranlı çorba ve köftede kullanılan narpuzu toplayan kadınlar, önce kökünü temizliyor, sonra kurutarak saklıyorlar.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, Yiğitler Vadisi’nde narpuz mesaisine çıktı. Vadiden topladıkları narpuzları toplayan ve çuvallayan kadınlar, daha sonra köklerini temizleyerek, kurutmaya bırakıyor. Ayranlı çorba ve köftede sıkça kullanılan narpuz, böreğin ve katmerin içerisine de giriyor.

“AİLELERİMİZ NARPUZUN TADINI ÇOK SEVİYOR”

Narpuz mesaisine çıkan kadınlar,

Narpuz’un kendisine özgü güzel bir kokusu var. Böreğini ve katmerini yapıyoruz. Kurutup dolaba koyulduğunda yine aynı şekilde kışında yemeklerin içerisine atılabiliyor. Dağda topladığımız narpuzların köklerini temizleyip, eve götürüp yıkıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Bazıları evlerde önce haşlayıp ardından derin dondurucuda saklamayı tercih ediyor. İçerisine çökelek, peynir ve soğan koyuyoruz. Hatta içerisine et kavurması da koyabiliyoruz. Ayranlı çorba ve ayranlı köfteye ilave ediliyor. Çocuklarımız aile üyelerimiz narpuzun tadını çok seviyor. Aynı zamanda kekikte topluyoruz. Kekiğin çayını yaparak, kurutup yemeklerin üzerine atarak tüketebiliyoruz. Doğal kekik çayı birçok hastalığa iyi geliyor. Bu bitkiler genelde su yataklarında doğal ortamda kendiliğinden yetişiyor. Toplaması biraz zahmetli olsa da lezzetini yemeklerde hissedince zahmetine değiyor. Bu sene hava sıcaklıklarının yüksek olması ve yağışların az olması nedeniyle önceki yılarla kıyasla bulmak zor. Yağışın bol olduğu yağmurun çok yağdığı yıllarda hem tadı daha güzel oluyor hem de bulmak daha da kolay oluyor

dediler.
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31 May 2021 - 12:11 Malatya- Gündem

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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