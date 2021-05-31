35 milyonluk geçmiş: Girmana

Malatya’nın Hekimhan ilçe sınırlarında yer alan Girmana Kanyonu son zamanlarda dikkatleri üzerine çekti. Özellikle tarihi dokusuyla öne çıkan 35 milyonluk geçmişe sahip olan kanyon, Türkiye’de gezilecek 10 kanyon arasında yer alıyor. Şehrin yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için mola noktası olan Girmana Kanyonu, eşsiz bir manzara sunuyor. Ayrıca kanyonun içinden geçen Kuru Çay ise bölgeye ayrı bir önem katıyor. Yaz aylarının sıcak günlerinde geceleri çay kenarında hava sıcaklığı eksi dereceler kadar düşüyor.
Türkiye’nin 81 ilinde dikkat çeken kültür-sanat yapıtlarının tanıtıldığı Görkemli Hatıralar programında bu hafta Girmana Kanyonu yer aldı. Kanyonun tanıtım programına katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, 35 milyonluk tarihi tanıklığı anlattı.
Malatya’ya düşkünlüğüyle öne çıkan CHP Malatya Milletvekili, Malatya’nın birbirinden güzel yerlerinin olduğunu kaydederek, “Siyasetçiler, bunu öne çıkarmalı. Arizona’ya yılda 85 milyon turist gidiyor. Bir Eyfel Kulesi demir yığını milyonlarca turist çekiyor. Şehirlerin kalkınmasında önemli bir yeri var. Burası Malatya’ya çok yakın. 3-4 kilometresi kötü. Malatya kendisini dünyaya kayısı ile tanıtmış ama aynı zamanda bir kültür şehri. Kendimi Malatya’da çok huzurlu hissediyorum.
Girmana Kanyonu’nun öneminden bahseden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da kanyonun konumundan bahsetti. Karadağ, kanyonun Hekimhan’a 15, Malatya’ya da 50-60 kilometre olduğunu söyleyerek,
Yolun 3 kilometresi sadece stabilize. Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum. Bu yolun asfaltlanması lazım. Belediyeden destek istoruz. Bu güzelliklerin tüm Türkiye tanımalı. Görülmeye değer bir yer
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dr. Cemal F. Nurettin - Girmana Kanyonu'na ulaşım ve konaklama tesisleri inşa edildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarla yerli yabancı turistlerin ilgisini ziyadesiyle celbedecektir.
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.