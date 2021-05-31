35 milyonluk geçmiş: Girmana

Malatya’nın Hekimhan ilçe sınırlarında yer alan Girmana Kanyonu son zamanlarda dikkatleri üzerine çekti. Özellikle tarihi dokusuyla öne çıkan 35 milyonluk geçmişe sahip olan kanyon, Türkiye’de gezilecek 10 kanyon arasında yer alıyor. Şehrin yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için mola noktası olan Girmana Kanyonu, eşsiz bir manzara sunuyor. Ayrıca kanyonun içinden geçen Kuru Çay ise bölgeye ayrı bir önem katıyor. Yaz aylarının sıcak günlerinde geceleri çay kenarında hava sıcaklığı eksi dereceler kadar düşüyor.

Türkiye’nin 81 ilinde dikkat çeken kültür-sanat yapıtlarının tanıtıldığı Görkemli Hatıralar programında bu hafta Girmana Kanyonu yer aldı. Kanyonun tanıtım programına katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, 35 milyonluk tarihi tanıklığı anlattı.

Malatya’ya düşkünlüğüyle öne çıkan CHP Malatya Milletvekili, Malatya’nın birbirinden güzel yerlerinin olduğunu kaydederek, “Siyasetçiler, bunu öne çıkarmalı. Arizona’ya yılda 85 milyon turist gidiyor. Bir Eyfel Kulesi demir yığını milyonlarca turist çekiyor. Şehirlerin kalkınmasında önemli bir yeri var. Burası Malatya’ya çok yakın. 3-4 kilometresi kötü. Malatya kendisini dünyaya kayısı ile tanıtmış ama aynı zamanda bir kültür şehri. Kendimi Malatya’da çok huzurlu hissediyorum.

Girmana Kanyonu’nun öneminden bahseden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da kanyonun konumundan bahsetti. Karadağ, kanyonun Hekimhan’a 15, Malatya’ya da 50-60 kilometre olduğunu söyleyerek,

Yolun 3 kilometresi sadece stabilize. Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum. Bu yolun asfaltlanması lazım. Belediyeden destek istoruz. Bu güzelliklerin tüm Türkiye tanımalı. Görülmeye değer bir yer

dedi.